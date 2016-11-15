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جامعة بنى سويف تعلن بدء الحجز فى 10 دورات تدريبية جديدة ‎

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جامعة بنى سويف تعلن بدء الحجز فى 10 دورات تدريبية جديدة ‎ جامعة بنى سويف تعلن بدء الحجز فى 10 دورات تدريبية جديدة ‎

الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بني سويف

مراسل «ONA»

أعلن مركز التدريب والتعليم عن بعد، التابع لمركز التعليم المفتوح بجامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، عن بدء الحجز فى عشرة دورات تدريبية، وذلك لاهتمام الجامعة بتطوير برامج التعليم المفتوح والاعتماد على آليات التعليم الالكتروني المدمج.

و أوضح رئيس الجامعة، أن الدورات التدريبية  فى عدة مجالات هامة و تلبى احتياجات سوق العمل، و أن الدورات سوف تكون فى كليات التجارة والحقوق والآداب والإعلام،  موضحًا أن مجلس الجامعة قد وافق على إنشاء مركز التدريب والتعليم الالكتروني عن بعد و التابع لمركز التعليم المفتوح، حيث يتم من خلال هذا المركز تقديم دورات تدريبية وشهادات مهنية وفقًا لنظام إدارة التعليم LMS.

وأشار لطفي، أن هذة الدورات تشمل مجالات التحكيم التجارى، التوعية السياسية للمرأة، الأرشفة الإلكترونية، المحاسبة القضائية، حوكمة الشركات وإدارة المخاطر، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقنيات الكتابة الأخبارية للصحافة المطبوعة والإلكترونية، الحقوق والوجبات الدستورية فى الدستور الجديد، المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

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