‏غدًا.. الحكم فى طلب رد قاضى فندق الأهرامات الثلاثة

مراسل «ONA»

تصدر غدًا، الأربعاء، الدائرة 104 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، حكمها فى طلب رد المستشار ناجي شحاتة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “فندق الأهرامات الثلاثة”.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، قررت تأجيل محاكمة 26 متهمًا، بينهم 23 متهمًا محبوسًا و3 هاربين، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وأسندت لهم النيابة اتهامات بأنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.‏