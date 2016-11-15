أوباما يحذر من مخاطر القومية الفظة

حذر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، من الإذعان للقومية “الفظة” عقب الإستفتاء بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وفوز دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، ومع اقتراب مجموعة من الانتخابات فى الدول الاوروبية.

وبحسب “فرانس برس”، قال أوباما فى اثينا فى اطار رحلته الوداعية إلى اوروبا “علينا أن نحذر من تصاعد الشكل الفظ من القومية أو الهوية الاتنية أو القبلية التى تبنى على نحن وهم”.

واضاف “نحن نعلم ما يحدث عندما يبدأ الأوروبيون فى الانقسام على أنفسهم .. لقد شهد القرن العشرون سفك دماء”، مضيفا أن الولايات المتحدة تدرك كذلك مدى “خطورة .. الانقسام على اسس عنصرية أو عرقية أو دينية”.