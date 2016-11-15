رئيس جامعة بنى سويف: تجهيز 6 غرف عمليات بكلية الطب بـ 4 مليون جنيه‎

مراسل «ONA»

أعلن الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بني سويف، عن تجهيز 6 غرف عمليات جديدة لكلية الطب البشري بتكلفة 4 مليون جنيهاً.

وأوضح رئيس الجامعة ان تجهيز غرف العمليات يتضمن شراء مجموعة من ترابيزات العمليات وأجهزة التخدير وكشافات العمليات وغيرها من المعدات اللازمة، مشيرًا إلى أن زيادة عدد غرف العمليات يساعد فى سرعة إنقاذ الحالات الحرجة بمحافظة بنى سويف بصفه خاصه وقطاع الصعيد بصفه عامه، فى ضوء زيادة أعداد المترددين على المستشفى الجامعى، موضحًا أن الغرف الجديدة سوف تخصص لحالات الطوارئ ويتوافق ذلك مغ افتتاح رعاية الطوارئ الجديدة والتى تضم 16 سريرًا.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المستشفى شهدت تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، فقد تم افتتاح قسم الطوارئ علاوةً على افتتاح ثلاث أقسام جديدة بالمستشفى الجامعي وهم قسم الاستقبال والطوارئ باطنه وأطفال ومركز فحوصات وأبحاث وظائف المخ والأعصاب وتوسعات جديدة بقسم قسطرة القلب.