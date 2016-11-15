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طوارئ بمطار القاهرة الدولى لاستقبال الوفود المشاركة بمنتدى النقد الأفريقي

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طوارئ بمطار القاهرة الدولى لاستقبال الوفود المشاركة بمنتدى النقد الأفريقي طوارئ بمطار القاهرة الدولى لاستقبال الوفود المشاركة بمنتدى النقد الأفريقي

أرشيفية

 

يبدأ مطار القاهرة الدولي، إعلان حالة الطوارئ خلال الساعات القادمة، لاستقبال الوفود الدولية المشاركة في جلسات منتدي النقد الأفريقي، والذي يبدا أعماله يوم ٢٠ نوفمبر الجاري، وحتي يوم ٢٣ من الشهر نفسه، بمدينة شرم الشيخ، وسوف يشارك في المنتدي، طارق عامر رئيس البنك المركزي، بحضور رؤساء البنوك المركزية في قارة افريقيا، ويبحث المنتدي العديد من القضايا الاقتصادية والنقدية وتأمين الوثائق الأمنية.

وصرحت مصادر مطلعة بالمطار، أنه تم تشكيل فريق عمل علي أعلي مستوي، وذلك لاستقبال الوفود المشاركة في المنتدي، وإنهاء إجراءات وصولها داخل المطار، وتسفيرها إلي شرم الشيخ، حيث تعقد جلسات المنتدي.

وأضافت المصادر، أنه من ضمن الشخصيات المشاركة، جوابي كومبيرالي رئيس اتحاد مطابع العملات الورقية، والوثائق الأمنية، ومسئول الاتحاد الدولي للنقد، بالإضافة إلي مسئول اتحاد صناعات ماكينات ATM، والذي سوف يتحدث في إحدي الجلسات عن زيادة الطلب علي الماكينات الصراف الآلي ATM علي مستوي العالم.

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