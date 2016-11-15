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«النواب» يوافق على قرض بـ 29 مليون دينار كويتى لإنشاء 5 محطات تحلية مياه بسيناء

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«النواب» يوافق على قرض بـ 29 مليون دينار كويتى لإنشاء 5 محطات تحلية مياه بسيناء «النواب» يوافق على قرض بـ 29 مليون دينار كويتى لإنشاء 5 محطات تحلية مياه بسيناء

مجلس النواب

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، المنعقدة اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى، عن قرار رئيس الجمهورية، رقم 381 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء 5 محطات تحلية مياه فى محافظة جنوب سيناء، بين حكومة والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.

و يمنح الصندوق الكويتى للتنمية، حكومة مصر، قرضًا قيمته 29 مليون دينار كويتى، سيتم سداده على على 20 عامًا، بعد فترة سماح مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ دفع الصندوق، على أن يلتزم بدفع فائدة سنوية 1.5%، على جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويضاف إلى الفائدة 0.5% سنويًا على المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.

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