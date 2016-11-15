شركة مصرية تفتتح أكبر محطة لمعالجة الذهب في غانا

شارك السفير محمد حيدر سفير مصر في غانا في افتتاح أكبر محطة لمعالجة الذهب بغانا وغرب أفريقيا، بحضور رئيس الجمهورية الغاني، وعدد من الوزراء ونواب البرلمان، وهو المشروع الذى أقامته مجموعة «يوروجيت» الاستثمارية المصرية بقيمة 110 ملايين دولار بأحدث التقنيات العالمية.

وقال السفير – في بيان أصدرته الخارجية اليوم الثلاثاء- إن المحطة لا تقتصر على تكرير الذهب فقط، وإنما تشمل المعادن النفيسة أيضًا، مؤكدًا اهتمام مصر المتزايد بالسوق الغانية، وأنه يجري تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات في مجالات الصحة والزراعة والدواء وغيرها.

وأفاد البيان أن افتتاح المحطة حظى باهتمام إعلامي ورسمي واسع في ضوء أن غانا تعد من الدول الرئيسية في إنتاج الذهب بالعالم، وأن هذا المشروع يأتي ثمرة للتعاون بين البلدين، ويحقق قيمة مضافة ويدعم هذه الصناعة الهامة التي تشتهر بها غانا والمعروفة تاريخيًا بساحل الذهب.

وأضاف سفير مصر فى غانا أن الرئيس الغانى عبر عن سعادته بهذا المشروع الهام وتطلعه لمزيد من الاستثمارات المصرية، كما أعرب عن تطلعه للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتباحث معه حول تعزيز التنسيق الثنائى والتعاون فى جميع المجالات.

أ ش أ