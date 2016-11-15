أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«البرلمان» يوافق على اتفاقية بـ 65 مليون يورو بين مصر وألمانيا لدعم المشروعات

Google+ Print
«البرلمان» يوافق على اتفاقية بـ 65 مليون يورو بين مصر وألمانيا لدعم المشروعات «البرلمان» يوافق على اتفاقية بـ 65 مليون يورو بين مصر وألمانيا لدعم المشروعات

البرلمان المصرى

 

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية العربية، رقم 385 لسنة 2016، بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بتاريخ 29 مايو الماضى، بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشان التعاون المالى 2014.

وتقضلى الاتفاقية بمنح الألمانية، مصر، ملبغ قدره 65 مليون يورو، مقسمة إلى قرض بحد أقصى 47 مليون يورو، لدعم وتمويل المشروعات، ومنح مساهمات مالية بمبلغ 18 مليون يورو، تستخدم فى دعم المشروعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب