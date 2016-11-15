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بعد تطبيع العلاقات.. إسرائيل تعين سفيرًا جديدًا في تركيا

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بعد تطبيع العلاقات.. إسرائيل تعين سفيرًا جديدًا في تركيا بعد تطبيع العلاقات.. إسرائيل تعين سفيرًا جديدًا في تركيا

أردوغان ونتنياهو – أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن عينت سفيرا جديدا في تركيا اليوم الثلاثاء، في أحدث خطوة باتجاه تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الحليفين السابقين بعد انهيارها في عام 2010.

وبحسب «رويترز»  قال إيمانويل نحشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إيتان نئيه نائب سفير إسرائيل في لندن حاليا عين سفيرا في أنقرة، ولم يعلن على الفور موعد تسلمه مهام منصبه الجديد.

ومن المتوقع أن تعلن تركيا هي الأخرى عن تعيين سفير لها في إسرائيل قريبا.

كان البلدان أعلنا في يونيو أنهما سيطبعان العلاقات في تقارب مدفوع باحتمال إبرام صفقات غاز مربحة ومخاوف مشتركة بشأن المخاطر الأمنية في الشرق الأوسط.

وزادت تركيا وإسرائيل مؤخرا التعاون في قطاع الطاقة.

وانهارت العلاقات بين تركيا وإسرائيل في عام 2010 إثر مقتل 10 نشطاء أتراك يؤيدون الفلسطينيين على أيدي قوات خاصة إسرائيلية كانت تفرض حصارا بحريا على قطاع غزة. وكان الجنود الإسرائيليون صعدوا على متن السفينة التركية مافي مرمرة التي كانت تتقدم قافلة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة.

ووافقت إسرائيل على دفع تعويضات لأسر القتلى في تطور مهم نحو استعادة العلاقات.

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