غدًا.. استئناف زوج حفيدة حسين سالم على حكم تطليقها

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، الأربعاء، محكمة استئناف الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستئناف المقدم من عمر رفعت زوج حفيدة رجل الأعمال حسين سالم على الحكم الصادر من محكمة أسرة مصر الجديدة بتطليقها منه طلقة بائنة لاستحكام الخلاف والنفور.

وكانت محكمة أسرة مصر الجديدة، برئاسة المستشار شريف مرسى وعضوية المستشارين وائل كامل ومحمد الخطيب وأمانة سر فريد عطية، قد قضت في 26 مايو الماضي بقبول اعتراض حفيدة رجل الأعمال حسين سالم على إنذار الطاعة الذي أقامه ضدها زوجها بحجة أنها قد تركت مسكن الزوجية ولم تعد رغم محاولاته وعدم الاعتداد به، علاوةً على قبول طلبها العارض بتطليقها لاستحكام النفور والخلاف مع زوجها.