«ساركوزى» يواجه اتهامات جديدة حول تمويل القذافى لحملته الانتخابية

سلطت الأضواء مجددًا على علاقة نيكولا ساركوزى بالزعيم الليبى الراحل معمر القذافى الثلاثاء بعد أن اعترف رجل اعمال بتسليم ساركوزى ثلاث حقائب مليئة بالاوراق النقدية مرسلة من القذافى لاستخدامها فى الحملة الانتخابية الرئاسية الاولى.

وبحسب “فرانس برس”، فى مقابلة مع موقع “ميديابارت” للصحافة الاستقصائية، قال رجل الاعمال الفرنسى اللبنانى زياد تقى الدين أنه قام بثلاث رحلات من طرابلس إلى باريس فى اواخر 2006 ومطلع 2007 نقل خلالها مبالغ نقدية لتمويل حملة ساركوزى.

وقال أنه كان يحمل فى كل مرة حقيبة تحتوى على ما بين 1,5 و2 مليون يورو باوراق نقدية من فئة 200 و500 يورو.

وأضاف فى مقابلة عبر الفيديو مع الموقع أن عبد الله سنوسى رئيس استخبارات القذافى كان يعطيه تلك المبالغ.

ويواجه ساركوزى، الذى يسعى إلى استعادة الرئاسة فى انتخابات العام المقبل، منذ سنوات مزاعم بانه تسلم الملايين من القذافى خلال حملته الانتخابية الناجحة لفترة رئاسية ثانية فى 2007.

وظهرت المزاعم ضد ساركوزى أول مرة فى مارس 2011 عندما كان القادة الفرنسيون يدفعون باتجاه التدخل العسكرى فى ليبيا الذى ادى إلى الاطاحة بالقذافى.

وبعد ذلك بعام وفيما كان ساركوزى يقوم بحملة للفوز بولاية ثانية، نشر موقع “ميديابارت” وثيقة وقعها رئيس الاستخبارات الليبية السابق موسى كوسا تشير إلى الموافقة على منح 50 مليون يورو (54 مليون دولار بالسعر الحالى) لحملة ساركوزى.

وتأتى المقابلة مع تقى الدين قبل خمسة ايام من تنافس ساركوزى مع رئيس الوزراء السابق الآن جوبيه وغيره من المتنافسين لاختيار مرشح لليمين الفرنسى فى الانتخابات الرئاسية العام المقبل.