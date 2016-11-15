برتوكول تعاونى بين الإذاعتين المصرية والفيتنامية 4 ديسمبر المقبل

أرسلت إذاعة صوت فيتنام «VoV»، مذكرة تفاهم إلى العلاقات الدولية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، للتعاون بين الإذاعة المصرية وإذاعة صوت فيتنام، وذلك في إطار علاقات التعاون والصداقة بين مصر وفيتنام.

وأعربت نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، عن ترحيبها بالتعاون مع إذاعة فيتنام، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والفيتنامي في ظل علاقات الصداقة، التي تشهد تطورًا ملموسًا خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت بسمه حبيب، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، إلى أن Tran Manh، رئيس قسم البروتوكولات بإذاعة صوت فيتنام، كان قد زار الإذاعة موخرًا، حيث دارت مناقشات حول زيادة سبل التعاون بين الإذاعتين المصرية والفيتنامية، وأفاد رئيس قسم البروتوكولات برغبة رئيس إذاعة صوت فيتنام في التوقيع علي مذكرة تفاهم بين الإذاعة المصرية، وإذاعة صوت فيتنام، خلال زيارته لمصر في الفترة من 2 :4 ديسمبر المقبل.

ويذكر أن، مشروع مذكرة التفاهم المقترحة تفتح آفاقًا كبيرة للتعاون بين الإذاعتين، وتتيح فرصًا للتدريب وتبادل الخبراء، والبرامج علي أساس من المصلحة المشتركة في مجالات الأخبار، والمعلومات، والوثائقيات، والإنتاج المشترك.