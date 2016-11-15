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طائرة بدون طيار تكشف خيانة زوجية

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طائرة بدون طيار تكشف خيانة زوجية طائرة بدون طيار تكشف خيانة زوجية

طائرة بدون طيار – أرشيفية

أدعى رجل أنه تمكن من كشف خيانة زوجته له باستخدام كاميرا طائرة دون طيار التقط من خلالها لقطات تؤكد اتهامه لها بالخيانة الزوجية.

وبحسب «روسيا اليوم» فقد قد قام الزوج بتحميل لقطات الفيديو على موقع «يوتيوب» وأرفقها بتعليق يظهر فيه مدى غضبه وتحسّره على انهيار زواجه الذي دام 18 عامًا.

وكتب الزوج: “استخدمت طائرتي من دون طيار للقبض على زوجتي وهي تلتقي برجل بالقرب من متجر محلي للمواد الاستهلاكية”.

وأضاف الرجل قائلا إن زوجته زعمت أنها باتت تدعى للذهاب إلى العمل في وقت مبكر في كثير من الأحيان خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبعد ذلك تلقى مكالمة من شخص ما يخبره بضرورة مراقبة زوجته عند خروجها بدعوى العمل.

وقال الزوج: “حاولت ان أتتبعها مرات عدة لكنها في كل مرة كانت تذهب للعمل، ولم أكن متأكدًا مما إذا كانت قد علمت بمراقبتي لها أم أنها كانت محظوظة، لذلك قررت تسليم عمل المراقبة للطائرة دون طيار”.

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