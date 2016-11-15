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مدير جهاز الأمن العام الإيطالي يغادر القاهرة بعد بحث ملف الهجرة غير الشرعية

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مدير جهاز الأمن العام الإيطالي يغادر القاهرة بعد بحث ملف الهجرة غير الشرعية مدير جهاز الأمن العام الإيطالي يغادر القاهرة بعد بحث ملف الهجرة غير الشرعية

 

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

غادر جيوفاني بينتو مدير جهاز الأمن العام والإدارة المركزية لأمن المنافذ الإيطالي، القاهرة، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين بحث خلالها ملف الهجرة غير الشرعية مع عدد من المسئولين الأمنيين.

وقالت مصادر أمنية بالمطار إنه تم إنهاء إجراءات سفر المسئول الأمني الإيطالي باستراحة كبار الزوار الحكومية، حيث كان في وداعه اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطار القاهرة.

والتقى مدير عام جهاز الأمن الإيطالي خلال زيارته مع عدد من المسئولين الأمنيين، بحث خلالها دعم علاقات التعاون بين وإيطاليا، في المجالات الأمنية ومواجهة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات الأمنية للحد من هذه الظاهرة.

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