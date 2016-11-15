الشيخة فاطمة: الامارات قيادة وحكومة وشعبا نموذج للتسامح بكل معانيه

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن التسامح منهج أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وعززته القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

وقالت سموها في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي للتسامح إن دولة الامارات قيادة و حكومة وشعبا تعد انموذجا للتسامح بكل معانيه السامية والتي تتجلى بهذا التجانس والتعايش الرائع بين سكانها بكل أطيافه ومكوناته.

وأوضحت سموها أن دلالات هذا النموذج ومؤشراته حظيت بمكانة مرموقة في مقياس التسامح حيث احتلت الامارات وفقا لهذا المقياس المرتبة الثالثة عالميا والأولى إقليميا وهي نتيجة مباشرة لصفات التسامح الذي يتحلى بها أبناء الامارات مؤكدة أن هذه الصفات منهج حياتهم وتراثهم الانساني ومبادئ علاقاتهم مع دول العالم وشعوبها والقائمة على المحبة والوفاق.

وشددت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على أن التسامح اليوم مطلب إنساني تتوق له الحكومات والشعوب فهو مفتاح السلام والإستقرار والتطلعات لمستقبل زاهر وتقدم مضطرد.. وقالت : " هنيئا للإمارات حكومة وشعبا هذه الصورة المشرقة في البناء المجتمعي الرائد" .