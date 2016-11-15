ضبط متهم قتل صديقة بسبب إحدى الفتيات بالجماليه

كتب : أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة من تمكن وحدة المباحث من ضبط محمد س 16 عاما عاطل و سابق اتهامه فى عدد 4 قضايا آخرهم سلاح أبيض بالظاهر لقيامه بقتل عبدالرحمن م 19 عاما مكوجى و أثناء سير وحدة المباحث فى القضيه و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، و قرر بأنه نظرا لسابقة قيام المجنى عليه بالتعدى عليه بالضرب و إحداث إصابته بجرح سطحى بالكتف الأيمن بسبب خلاف على صداقة إحدى الفتيات ، خطط للانتقام منه حيث تمكن من استدراجه إلى منطقة المقابر مكان الواقعه بدعوى تعاطى المخدرات و حال تواجدهما تمكن المتهم من طرحه أرضا و أعتلى ظهره و قام بخنقه بواسطة سلسله كان يرتديها المجنى عليه و سلك شاحن ثم قام بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بحجر محدثا ما به من إصابات حتى تأكد من وفاته و أستولى على هاتفه المحمول و الحذاء الخاص بالمجنى عليه و مبلغ مالى 150 جنية و فر هاربا .

و تم بإرشادة ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه و ضبط حذاء المجنى عليه بمسكن المتهم ، و أقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصيه .

> وتم تحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعه .