مفاجأة: غادة عبد الرازق خططت لاعتزال الفن بسبب طبيب

القاهرة_عمرو رضا

أصدر المكتب الإعلامي الخاص بالنجمة غادة عبد الرازق بياناً للتعليق على أسباب قراراتها المتلاحقة بفسخ عقود أعمالها الفنية، وسبب غيابها عن جنازة الراحل محمود عبد العزيز مؤكداً أن الفنانة تعرضت لتجربة صعبة وقاسية، بعدما تم تشخيص حالتها الصحية بمرض يحتاج إلى علاج صعب وطويل، وقامت بإرسال ملفها الطبي للخارج، ثم سافرت لتخضع للفحوصات في المستشفى وتبيّن فيما بعد أن التشخيص الطبي "خاطىء"، وأكدت عودتها للمنافسة في ماراثون دراما رمضان 2017.

البيان رفض التطرق إلى الحالة الصحية لغادة ولم يكشف عن طبيعة التشخيص، وقال على لسان غادة: كنت أشعر بالخوف الشديد على نفسي ووضعي الصحي، والحمد لله ربنا نجاني من هذا التشخيص الخاطىء الذي كان سيعطلني عن ارتباطاتي الفنية.

تابعت: عدت اليوم إلى أرض الوطن وبسبب السفر حرمت من حضور جنازة الفنان العظيم والراقي محمود عبد العزيز، وأعزي الأمة العربية بمزيد من الحزن والأسى عليه، وجمعني به عمل سيظل علامة في مشواري الفني وهو محمود المصري.

تشخيص خاطىء دفع غادة لفسخ كل تعاقداتها الفنية والتمهيد لاعتزال الفن إلا أنها الآن تستعد لخوض ماراثون دراما رمضان 2017 بعد أن اطمأنت على صحتها.