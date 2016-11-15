بطل مسلسل «صدفة» التركي يوسف جيم: أعشق هذه المرأة

يوسف تشيم ممثل ومغن تركي وسيم، طيب القلب، موهوب، سحر الملايين من المشاهدات التركيات بدور الثري الوسيم الجذاب بوراك في المسلسل الرومانسي الكوميدي «رائحة الفراولة» المعروف عربياً باسم: مراد بنسخته العربية المدبلجة باسم: «صدفة» لعام كامل من منتصف عام 2015 لمنتصف عام 2016، وحقق المسلسل بحضوره الجذاب إلى جانب شريكته الممثلة الشابة ديميت أوزديمير بشخصية أسيل أعلى نسبة مشاهدة، وتحولت علاقته ببطلة مسلسله ديميت أوزدمير من علاقة رومانسية خيالية على الشاشة إلى علاقة حب حقيقية مستمرة بينهما لليوم.

«سيدتي التركية» رصدت لكم هذه المقابلة مع بطل «صدفة» الممثل الوسيم يوسف تشيم الملقب بالطفل الشقي الكبير في «صدفة» وفي الشارع التركي الذي يتمتع بشعبية هائلة فيه جراء مساهماته الخيرية والفنية الدائمة لمرضى متلازمة داون في تركيا حيث يزورهم دائماً ويكرس جزءًا من ريع حفلاته الغنائية لرعاية أنشطتهم الإنسانية والتعليمية:

تجسد شخصية الشاب الحالم الثري مراد فهل أنت مغامر مثله؟

كل شاب في بداية حياته يكون حالماً ومغامراً وشقياً، وأنا بالطبع كنت ومازلت شاباً طموحاً، أتجاوز حدود الواقع بأحلامي وطموحاتي التي لا حدود معروفة لها، لها بداية وليست لها نهاية في خيالي أو أحلامي، لهذا دخلت في مرحلة المراهقة مسابقة أفضل موديل شاب، وحققت فيها مرتبة متقدمة، وقد عرض علي التمثيل في مسلسلات وأفلام بسن مبكرة جداً لكني رفضت كل تلك العروض.

لماذا؟

لأني حددت هدفي مبكراً، وكان طموحي الأكبر هو أن أصبح مغنياً.

والتمثيل ألم يرق لك أو تفكر به قليلاً؟

أحببت التمثيل لكني لم أرغب بدخوله دون التسلح بأدوات قوية تمكّنني من إثبات نفسي وموهبتي على الشاشة أمام ممثلين كبار أقدم مني. فقررت قبل قبول أي مسلسل أو فيلم تعلم التمثيل على أيدي أساتذة اختصاصيين قبل حتى أن أغني وأقف على خشبة المسرح مغنياً أو ممثلاً، فتتلمذت على يد مدرب تمثيل متخصص ومميز ومعروف.

وبعد أن شعرت بأني صرت جاهزاً للتمثيل، درست الأعمال الفنية المعروضة عليّ، ووافقت على أول مسلسلاتي Ezra الذي كان مفتاحي للجمهور التركي، ونجاحي فيه جعل عروض الأعمال الدرامية تنهمر عليّ بشدة، ولم يعجبني منها سوى نص مسلسلي الرومانسي الحالي «رائحة الفراولة ـ صدفة»، أحببت نصه لشعوري بأنه نص حقيقي يجسد واقع الشباب التركي الحالم بالحب وبمستقبل جديد من صنعه هو لا من صنع غيره، فتحمست له، ووافقت عليه بدون أي شروط، وأعجبني فريق العمل من فنيين وممثلين وممثلات، وسادت بيننا روح عمل حلوة، وشعرت من أول يوم تصوير لي فيه أنه سيلقى النجاح في الشارع التركي من حلقته الأولى.

بماذا تميز مسلسل «رائحة الفراولة ـ صدفة» عن المسلسلات الرومانسية الأخرى التي عرضت في موسم الصيف نفسه؟

أن مسلسلنا «رائحة الفراولة ـ صدفة» مسلسل شبابي صيفي حار جداً بنصه الدافىء، وبروحه الرومانسية، وفريقه الكامل المتفاهم والمتجانس مع بعضه بعضاً فرداً فرداً، ونعمل بحماس وحب ساعات طويلة دون أن نشعر بتعب أو ملل، ونعمل بقدر كبير من الشغف والمتعة، كنا نستمتع بالتصوير، وكأننا نمضي إجازة ولا نشعر بأننا نعمل أو نؤدي واجباً ننتظر ساعة انتهائه لنعود إلى منزلنا ونرتاح أو ننام.

وأعتقد أنني أيضاً كنت محظوظاً بشركة الإنتاج السخية التي لم تبخل على العمل بشيء، واختارت فريقاً قوياً متفاهماً وناجحاً، وأنا سعيد جداً بنجاحه الذي أشعرني بأني كنت صائباً بقبوله هو ورفض المسلسلات الأخرى.

هل تشبه (بوراك ـ مراد) كثيراً؟

لا، أنا أكثر جدية منه، وأقدر قيمة العمل منذ طفولتي، حيث كنت أكسب المال مبكراً بعملي في الإجازات الصيفية، ولدي روح مسؤولية اجتماعية عالية تجعلني داعماً رئيسياً لجمعيات خيرية كثيرة من بينها جمعيات مرضى متلازمة داون، وأعتبر العمل العام التطوعي جزءاً هاماً من حياتي لا غنى لي عنه أبداً، ويمنح وجودي معنى وقيمة. وربما أشبه مراد برومانسيته وحبه للمغامرة ولشبابه، وذكائه الذي ينقذه من أفخاخ الفتيات الطامعات بماله واسم عائلته، وأنا بهذا أشبهه، وأستطيع التمييز بين الفتاة الصادقة البريئة والفتاة الكاذبة المزيفة المدعية.

كيف تعيش الحب؟

أحب العشق الإلهي، وحب النبي عليه السلام، والحب هو قدر يمنح لنا ولا يصنع من أحد، والحب هو القدرة على إسعاد المحيطين بنا، وإسعاد الناس.

نساء يعجبنني

ما نوع النساء اللواتي يعجبنك في الحقيقة؟

أميل إلى النساء العفويات الطبيعيات غير المتكلفات، وصاحبات الجمال الطبيعي البسيط اللواتي لا يبذلن أي مجهود في لفت أنظار الرجال إليهنّ.

ما أكثر شيء يجذبك للمرأة الجميلة؟

عطرها ثم تعبير ونظرات عينيها، عيون المرأة الجميلة تثير اهتمامي دائماً لأنها مرآة شفافة تكشف بعض غموضها وداخلها للآخر.

ما هو شرطك في أي علاقة عاطفية مع المرأة؟

الاحترام، فهو بوابة الحب الحقيقية، والعنصر الأساسي لنجاح واستمرار العلاقة العاطفية السوية.

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