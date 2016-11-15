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توم هيدلستون يتخطى تايلور سويفت بشبيهتها

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الثلاثاء 15-11-2016 16:42

يبدو أن الممثل الشهير توم هيدلستون Tom Hiddleston لم يتخطّ علاقته القصيرة بالنجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift ، إذ ارتبط عاطفياً بشبيهتها.
وقد تمكّنت عدسات الباباراتزي من التقاط صور للنجم البالغ من العمر 35 عاماً، وهو برفقة زميلته في الأمم المتحدة، بعد أقلّ من شهرين على انفصاله عن تايلور.
واللافت في الصور هو الشبه بين صديقته الجديدة وتايلور من حيث الطول والجسم، إضافة إلى لون الشعر والبشرة وبعض تفاصيل الوجه.
وفي سياق منفصل، تستعدّ تايلور لكتابة أغنية حول صديقيها السابقين كالفين هاريس Calvin Harris وتوم.
ومن المتوقع أن تحقق الأغنية عن الدراما الرومانسية الثلاثية الأخيرة نجاحاً كبيراً في ألبوم تايلور سويفت الـ6.
يذكر أن تايلور كانت قد كتبت أغاني سابقة عن علاقاتها مع جيك جينجلهول وجو جوناس وجون ماير، إضافة إلى نجم فرقة One derection هاري ستايل.

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سيدتي