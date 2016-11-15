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ما حقيقة الخلاف بين سلاف فواخرجي والمخرج جود سعيد؟

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الأربعاء 16-11-2016 16:17

بات من المؤكد وجود خلاف بين الفنانة سلاف فواخرجي والمخرج السينمائي جود سعيد الأمر الذي أكده المقربون من الاثنين، والسبب الرئيس للخلاف هو فشل المسلسل التلفزيوني «أحمر» الذي تولى جود إخراجه.
وكانت فواخرجي قد عدّته مشروعًا مهمًا في مسيرتها الفنية كونها تحت إدارة مخرج سينمائي معروف، ولكن لم ينجح جود في الدراما مثل نجاحه في السينما، الأمر الذي استاءت منه فواخرجي، حتى أن "سيدتي" علمت بأنها هي من جلست على مونتاج الحلقات قبل العرض إلى جانب كتاب العمل.

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سيدتي