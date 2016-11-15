هل فرض مهرجان القاهرة السينمائي على نجمات الفن "ملابس الحداد"؟

سرت شائعة قوية منتصف ليل أمس بين نجوم ونجمات الوسط الفني المصري والعربي تؤكد أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي طلبت منهم الالتزام بارتداء الملابس السوداء فقط، احتراماً للحداد على رحيل الفنان محمود عبد العزيز، وهو ما نفته مديرة المهرجان جملة وتفصيلاً، وقالت إن الحداد بالقلب وليس بملابس الأزياء ومن حق كل نجمة أن تختار إطلالتها على السجادة الحمراء.

الدكتورة ماجدة واصف، رئيسة مهرجان القاهرة السينمائي، أصدرت تكذيباً سريعاً للشائعة التي انتشرت بقوة بين نجمات الفن اللواتي تلقين دعوة لحضور حفل الإفتتاح، وقالت إنه لا صحة لما تردد حول إلزام إدارة المهرجان لضيوف حفل افتتاح دورته الـ38 المقرر إقامته خلال ساعات ارتداء ملابس سوداء حداداً على روح الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

وحسمت الأمر قائلة :لا إلزام لارتداء الضيوف ملابس سوداء، والحزن على وفاة الراحل محمود عبد العزيز ليس بألوان الملابس ولكن الحزن في قلوبنا، وكان على نجوم الفن التأكد أولاً من إدارة المهرجان بدلاً من المساهمة بترويج مثل هذه الشائعات الكاذبة.