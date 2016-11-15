هكذا ردّ وائل كفوري على شائعة خلافه مع إليسا؟

بعد أن كثرت الأخبار والشائعات عن خلافاتهما، وبعد أن أطلت إليسا أكثر من مرة عبر أكثر من وسيلة إعلامية، نافية وجود أي خلاف بينها وبين الفنان وائل كفوري، أطل الأخير عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مغرداً من أجل إليسا من خلال شعر نفى فيه وجود أي خلاف معها، ومعبّراً عن عمق صداقتهما وفخره بها.

وائل كتاب الكلمات التالية التي توجه من خلالها إلى صديقته إليسا قائلا:

ما عندي منك أعز\ بفتخر فيكي وبعتزّ\ لو كا الدنيي انهزت\ صداقتنا ما بتنهز.

يشار الى أن الفنانة اليسا سافرت اليوم إلى دبي لإحياء حفل فني مع الفنان ماجد المهندس في 17 تشرين الثاني نوفمبر الجاري في فندق JW Mariott Hotel –Dubai Hall كما أنها تتحضر خلال الفترة المقبلة لتصوير أغنية ثانية من ألبومها الاخير "سهرنا يا ليل" ولكنها لم تعلن عن إسمها.

أما وائل كفوري، فهو منشغل في الفترة الحالية ببرنامج "أراب أيدول" الذي يطل في موسمه الرابع كعضو لجنة تحكيم الى جانب نانسي عجرم وأحلام وحسن الشافعي.