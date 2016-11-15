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«ميكس ميوزك» برنامج موسيقي على شاشة دبي

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«ميكس ميوزك» برنامج موسيقي على شاشة دبي «ميكس ميوزك» برنامج موسيقي على شاشة دبي

الأربعاء 16-11-2016 17:17

دبي- سيدتي. نت

باعتبارها خطوة جديدة في مسيرتها الفنية تدخل الفنانة ألين لحود مجال التقديم؛ ليقع اختيارها على برنامج «ميكس ميوزك» الذي تقدمه مع الفنان المصري خالد سليم، ويطلان من خلاله على الجمهور العربي عبر قناة دبي الفضائية.
البرنامج يصوّر في القاهرة، وهو برنامج موسيقي شبابي جديد يستضيف مجموعة من نجوم الغناء والموسيقى في الوطن العربي، ويتميز بالتلقائية والإيقاع السريع، والخروج على النمط التقليدي للبرامج الموسيقية.
عفوية وابتكار
عنوان البرنامج يدل عليه؛ فهو خلطة موسيقية تضم عدة أنواع ونكهات موسيقية وعدة نجوم وفنانين، حيث تستقبل ألين لحود وخالد سليم ضيوف الحلقة بأسلوبٍ عفوي بعيد عن التكلف، الذين يقدمون وصلات غنائية في أجواء عفوية، فيطغى على البرنامج جو حيويٌّ شبابيٌّ مبتكر يجعل المشاهد متفاعلاً معه، كونه يخرج على نمط البرامج الموسيقية التقليدية.
وفي كل حلقة تجتمع مجموعة من الفنانين والموسيقيين الذين تربطهم مجموعة غنائية مختلفة، بالإضافة إلى أغان فردية، كما تتخلل الحلقة حوارات سريعة بين الضيوف خلال التحضيرات وخلف الكواليس، إضافةً إلى عرض أغانٍ تُبث للمرة الأولى. وقد وقع الاختيار على الموزع الموسيقي عادل حقي لقيادة الفرقة الموسيقية للبرنامج، حيث يتم توزيع الأغاني وإعادة تقديمها بشكل مختلف ورؤية فنية جديدة.
نبذة لا غنى عنها
يُعد برنامج «ميكس ميوزك» الذي تكسوه خفة ظل مقدمَيْه -ألين لحود وخالد سليم- خطوةً جديدةً مبتكرةً في نمط البرامج الموسيقية المألوفة لدى الجمهور؛ حيث يعكس جوًّا موسيقيًّا شبابيًّا جديدًا من نوعه يحاكي نمط الحياة السريعة، ويجعل المشاهد على تواصل مع نجوم الغناء العربي، ويمكّنه من الاطلاع على آخر أعمالهم والاستماع لأغانيهم الجديدة التي قد تُعرض لأول مرة في برنامج «ميكس ميوزك».
هذا، وقد استضاف البرنامج الذي يُعرض مساء كل أحد الساعة العاشرة والنصف بتوقيت دبي كلاً من: ميريام فارس ورامي عياش ووائل جسار وفريق «واما» ورامي صبري، وعددًا آخر من المطربين.

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