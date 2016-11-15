بالتفاصيل: القصة الكاملة لطلب أردوغان يد المغربية إيمان الباني لـ مراد يلدريم

شكرت ملكة جمال المغرب إيمان الباني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على طلب يدها من والدها للنجم التركي مراد يلدريم، عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام.

ونشرت إيمان صورتها برفقة الرئيس التركي وزوجته وخطيبها النجم مراد يلدريم أثناء طلب أردوغان يدها من والدها عبر تطبيق "فايس تايم"، وعلقت عليها "شكرا لفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على طلب إيدي من أبويا لمراد "، لتنهال عليها التعليقات المهنئة من متابعيها وخاصة الجمهور المغربي.

إيمان الباني زوجة مراد يلدريم الجديدة من تكون؟

يذكر أنّ وكالة الأناضول قد كشفت قبل ساعات التفاصيل الكاملة لقيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بطلب يد الممثلة وملكة جمال المغرب 'إيمان الباني' للزواج من الممثل التركي المعروف مراد يلدريم، إذ صادف أردوغان وعقيلته 'أمينة، لدى وصوله مطار ''أسانبوغا'' في العاصمة أنقرة، الممثلين ''يلدريم''، المعروف بدور ''أمير'' في مسلسل ''عاصي''، وخطيبته ''الباني''، فتبادل الحديث معهما.

وقال أردوغان خلال مكالمة الفيديو لوالد الممثلة: ''الشابان متفقان على الزواج، لذا نطلب يد ابنتك إيمان لأبننا مراد، على سنة الله ورسوله''. ورد والد الممثلة قائلاً: ''نسأل الله أن يتمم زواجهما على خير''، معرباً عن شكره للرئيس التركي أردوغان.

خطوبة النجم التركي مراد يلدريم وملكة جمال المغرب!

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي