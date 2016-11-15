العبادي: داعش فشل فى استخدام السيارات المفخخة بمدينة الموصل

قال رئيس الوزراء العراقى، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادى، أن تنظيم (داعش) الإرهابى فشل فى مخططه لاستخدام السيارات المفخخة فى المناطق السكنية بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى، لافتا إلى أن قتال القوات المسلحة العراقية داخل مدينة الموصل يمثل تغييرا ايجابيا كبيرا فى قدراتها.

وكشف العبادى -خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع الحكومة العراقية الأسبوعي، اليوم، الثلاثاء، عن أنه رفض مشاركة الطيران الإيرانى والأردنى فى عمليات قصف تنظيم داعش الإرهابى فى العراق.

> وأكد التزام القوات العراقية بحماية المدنيين فى نينوى خلال العمليات العسكرى مع مسلحى داعش، مشددًا على الحرص على عودة العراقيين من الأقليات المختلفة إلى مناطقها المحررة بالموصل وشدد على الحاجة إلى تعزيز الإجراءات على الحدود مع سوريا بعد القضاء على داعش.

وأشار إلى مجلس الوزراء قرر تحويل عدد من شركات التصنيع العسكرى المنحلة من وزارة الدفاع إلى وزارة الصناعة، وأحال المنافذ الحدودية إلى الاستثمار، كما أجرى تعديلات طفيفة على بعض البنود القانونية لمشروع الموازنة ورفعها إلى مجلس النواب.. حيث تم تم تخفيض النفقات الحكومية فيما يخص السلع والخدمات بنسبة 90% مقارنة بالعام 2013، وتسعى لتطبيق وسائل حديثة لشمول فئات المجتمع باعانات “الحماية الاجتماعية”.

أ ش أ