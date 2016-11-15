جهل الوزيرة وعمالة النائب | بقلم محمد سامي

انزعجت كثيرًا عندما استيقظت على خبر إحالة النائب محمد أنور السادات إلى التحقيق بسبب اتهام غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، له بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى السفراء الأجانب بمصر، وتحديدًا سفير دولة سويسرا، فالأمر بدأ بصورة كيف لهذا النائب العميل أن تسول له نفسه بارتكاب هذا الفعل المشين؟.. وكيف يسمح نواب مصر بتواجد مثل هذا النائب فيما بينهم تحت القبة ؟!.

لكن وسط حالة الانزعاج الشديدة التي انتابتني، دار في ذهني مجموعة من التساؤلات والاستفسارات حول مشروع هذا القانون المزعوم، وبدأت أبحث عن إجابات لها عبر الاتصال بمصادر في وزارة التضامن، أو في مجلس النواب سأطرحها عليكم حتى تتضح الصورة.

القانون المزعوم لم ترسله وزارة التضامن الاجتماعي إلى مجلس النواب حتى الآن، فيكف استطاع النائب الحصول عليه؟.. الحالة الوحيدة التي من الممكن أن يكون النائب حصل بها على القانون هو أن تكون الوزيرة قد أعطته له بشكل ودي، وهذا أمر تحاسب عليه الوزيرة ولا يحاسب عليه النائب، أو أن يكون السادات قد حصل عليه من على مواقع الإنترنت التي نشرت مشروع القانون مفصلًا في 14 سبتمبر الماضي، منسوبًا إلى مصادر بالوزارة وبالتالي فالأمر أصبح مشاع للجميع.

ماصدر عن الوزيرة يوضح أنها ربما لا تعرف الفارق بين تفاصيل مشروع قانون يتم مناقشته بين أعضاء البرلمان ويعده متخصصون، وهو ما يجب الإبقاء عليه سريًا حتى إنهاءه، وبين ملامح عامة لقانون تتداول في الصحف وبين مجموعة كبيرة من الأشخاص المهتمين بالشأن العام والنواب.

فالمشروع يا ساده لم يكتب بحبر سري، ولم يرسل إلى البرلمان في خطاب سري، ولم يتم إعداده في شكل سري، والدليل أن بنوده نشرت في المواقع الإخبارية قبل إعلان الوزيرة عن هذا القانون وتحدياً فى الرابع عشر من شهر سبتمبر الماضي .

اعتقادي وتفسيري لاتهام الوزيرة بأنها وجدت نفسها في موقف محرج عندما وضع البرلمان على أجندة جلسته العامة مناقشة القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي، و200 آخرين بشان الجمعيات الأهلية، فوجدت نفسها في مأزق سياسي في ظل عدم موافقتها على بعض مواد مشروع قانون النواب، فأردات بما فعلت أن تشغل البرلمان بأمر جانبي من الممكن أن يعطل نظر القانون لأيام وربما لشهور، وهو ما لم تفلح فيه.

لم أبرئ السادات لكن أيضًا لا اتهمه، لكن قواعد المنطق تؤكد أننا أمام مشهد عبثي لا يليق ببرلمان للأمة، كما أنه لا يليق بالحكومة أن يتم تبادل الاتهامات بهذا الشكل المشين، وعلي السادات أن يدافع عن نفسه و يثبت براءته أمام لجنة التحقيق لبنختصه، وأن يطلب ويتمسك بشهادة الوزير أمام لجنة القيم ، وكذلك السفير تحت لتكن هي السابقة الأولى من نوعها.

أخشى أن تكون هناك محاولات للانتقام من نواب المعارضة، فما يحدث مع النائب هيثم الحريري منذ أيام ومحمد أنور السادات يؤكد أن هناك تربصًا بالمعارضة في محاولة لإسكاتهم.