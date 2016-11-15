«رابطة الطيارين» : توقف السياحة السبب الرئيسي لبطالة الطيارين

قال شريف منير نائب رئيس رابطة الطيارين المصريين، إن توقف حركة السياحة هي السبب الرئيسي في وجود بطالة في عدد الطيارين، لافتًا إلى أن عودة السياحة إلى طبيعتها ستتبعها تغيرات في الحالة الاقتصادية للطيارين.

ولفت منير إلى أنه من الطبيعي وجود عدد من الطيارين بدون عمل بعد التخرج مباشرة، وأن عدد شركات الطيران العاملة في مصر لن تستوعب عدد الطيارين الحاليين.

وأضاف نائب رئيس رابطة الطيارين، أن قيام عدد من الطلاب بدراسة علوم الطيران في الخارج هو السبب الرئيسي في وجود عدد من الطيارين غير عاملين، فضلًا عن توقف حركة السياحة في مصر.

وأوضح منير أن عدد كبير من شركات الطيران وخاصة بالخليج قدمت عروضًا مغرية ماليًا للطيارين العاملين بشركة مصر للطيران، بعدما تم تدريبهم ووصولهم إلى درجة عالية من الكفاءة، وأن الشركة تدرس حاليا الاستثمار في هذا الجمال، من خلال تدريب الطيارين وإعادة تشغليهم في شركات الطيران الأجنبية، وأن حالات الاستقالة أو الحصول علي إجازة بدون مرتب قليلة جدًا.

وأكد نائب رئيس رابطة الطيارين أن الطيار المصري يتمتع بأعلى مستوي من الكفاءة ، وهو ما دفع شركات الطيران الأجنبية للتهافت عليه ، قائلًا “لو الطيار بتاعنا سمعته وحشه محدش كان اتعاقد معاه”، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على قيام شركات الطيران بتدريب الطيارين الجدد، من أجل إعادة تشغليهم خارجيًا، وأن وزارة الطيران ليست المسئولة عن أزمة الطيارين الغير عاملين.