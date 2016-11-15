استقرار أسعار الذهب بالبنوك الكبرى خلال تعاملات اليوم

استقرار سعر الدولار في البنوك الكبري نسبيًا، خلال بدء التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، لتسجل نفس أسعار أمس.

وحسب التعاملات الصباحية للبنوك الكبري، فقد سجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلى 15.2جنيه للشراء، و15.7 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الإقفال أمس 15.2 جنيه للشراء،15.7 جنيه للبيع أمس.

وفي بنك مصر سجل الدولار15.2 جنية للشراء،15.7 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الاقفال أمس15.2 جنيه للشراء، 15.7 جنيه للبيع أمس.

وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدولار 15 جنيهًا للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وهى نفس أسعار الاقفال أمس 15 جنيها للشراء، و 15.75 جنية للبيع.

كما استقر سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي حيث بلغ 15.15 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الاقفال أمس.

أ ش أ