فالس: نسعى لتمديد حالة الطورئ 6 شهور أخرى

قال مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي يوم الثلاثاء إن حكومته ستطلب من البرلمان أن يمدد مرة ثانية حالة الطوارئ التي فُرضت في البلاد في أعقاب هجمات نوفمبر تشرين الثاني عام 2015 في باريس.

وبحسب رويترز قال فالس لأعضاء البرلمان إن فترة الانتخابات التي تقبل عليها فرنسا ومساندتها للتحالف الغربي الذي يقاتل تنظيم داعش في العراق وسوريا يعني أن خطر وقوع المزيد من الأعمال الوحشية لا يمكن تجاهله.

وقال فالس “يتعين أن تتعامل فرنسا بوضوح مع هذا التهديد… لذلك سنقترح على البرلمان مد حالة الطوارئ.”

وتم تمديد حالة الطوارئ من قبل لمدة ستة أشهر في يوليو. ولم يوضح فالس إلى متى يريد مد حالة الطوارئ.