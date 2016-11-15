الرئيس السيسى يبحث سبل النهوض بأوضاع مدينة الأسكندرية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والاستثمار، ومحافظ الإسكندرية، ومستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش سُبل النهوض بأوضاع مدينة الإسكندرية باعتبارها العاصمة الثانية لمصر، حيث تم التباحث حول مقترحات التوسع العمراني للمدينة، وحل مشكلة الازدحام المرور من خلال تنفيذ مشروعات جديدة في مجال النقل العام وإنشاء الطرق والانفاق والمحاور الجديدة من أجل تيسير الحركة المرورية.

كما تم عرض الإجراءات التي اتخذتها المحافظة استعدادًا لهطول الأمطار، والتي تشمل رفع كفاءة شبكات صرف المياه والتأكد من سلامتها. كما تم استعراض موقف مشروع “بشاير الخير” بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولي من المشروع، بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها لتطوير المناطق العشوائية. وتطرق الاجتماع كذلك إلى المشروعات الجديدة الخاصة بالإسكان والمناطق اللوجستية والصرف الصحي بالإسكندرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة تنفيذ المشروعات التنموية بمدينة الإسكندرية والعمل على الارتقاء بالخدمات العامة المقدمة لأهالي الإسكندرية.

كما وجه بقيام وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية بمتابعة الدراسات الفنية لتطوير المدينة، على أن يتم عرض النتائج والتوصيات في أسرع وقت.

ووجه كذلك بالنظر في مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تطوير وسائل النقل العام بالمحافظة بما يساهم في الارتقاء بها وتقديم خدمة أفضل لأهالي المحافظة.