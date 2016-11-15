أدوات تحوّل المبتدئات بالمكياج إلى محترفات

المبتدئة في وضع المكياج كالمبتدئ في أي شيء، مثل: الميكانيكي،أو النجار، إذ ستكون بحاجة إلى أدوات أساسية معينة لمعرفة الطريقة السليمة لوضع المكياج.

في البداية لا بدّ من أن تتأكدي من أنّ كافة أدوات مكياجك سليمة ونظيفة، كي تتجنبي أي عواقب عند وضعك المكياج، كما عليك أن تفتحي كافة أدوات المكياج مرة أسبوعياً على الأقل لتنظري إلى ما هو جديد وما هو بحاجة إلى التغيير والتجديد، لتجنب الحبوب والبثور على بشرتك.

إليك بعض الأدوات الأساسية عند وضع المكياج للمبتدئات:

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1.فرشاة الأساس: عند وضع كريم الأساس عليك أن تتأكدي من توزيعه جيّداً على بشرتك، كي لا تظهر أي عيوب على بشرتك منه. وفرشاة الأساس هي التي ستساعدك على ذلك، فهي تسمح بتوزيع الأساس بالتساوي حول العينين والفم والأنف، لذلك فهي أفضل من استخدام الأصابع، وخصوصاً إذا كنت مبتدئة في وضع المكياج.

2.فرشاة البودرة: هي فرشاة ناعمة مستديرة وكبيرة وتحتوي على شعيرات فضفاضة لتسمح بتوزيع بودرة الخدود بطريقة متساوية. لذا عليك الحرص على اقتناء الفرشاة المناسبة، ويفضل أن تكون مصنوعة من الشعيرات الطبيعية، كي لا تؤذي بشرتك على المدى الطويل.

3.فرشاة ظلال العيون:هي فرشاة صغيرة نسبياً تساعدك على وضع ظلال العيون فوق عينيك بطريقة بسيطة، كما أنها تساعدك على مساواة الظلال أيضاً فوق العين ومزجها بطريقة مبسطة وسلسة، فبدلاً من استخدام أصابعك لوضع ظلال العين، استخدمي هذه الفرشاة، فهي ستسهل عليك الكثير.

4.الفرشاة على شكل قلم رصاص: هي فرشاة صغيرة ذات نهاية مدبّبة، وهذه الفرشاة تساعد على إيجاد نهاية مدببة لعيونك، كما يمكنك استخدامها عند وضع كريم الإخفاء، لإخفاء كافة الهالات السوداء حول عينيك.

5.فرشاة أحمر الشفاه: هي فرشاة صغيرة تساعدك في توزيع أحمر الشفاه على شفتيك بطريقة متساوية وجذابة.