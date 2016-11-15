تسريحات شعر ناعمة بالسمّاعات"Headphones Hair"

أصبحت سمّاعات الرأس حاجة أساسية تستخدمها السيدة أثناء العمل، السفر والرياضة. لكن تطبيقها على الرأس يزعج بعض السيدات، إذ يؤدي إلى تشابك الشعر وتبعثره. إليك، في هذا الموضوع، كيفية تسريح شعرك بواسطة السمّاعات والاستفادة منها كأكسسوار مميز للشعر.

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نشرت العديد من النجمات صورهنّ مع السمّاعات التي توضع على الرأس، مستخدمين حيل تسريح الشعر بشكل يناسب هذا الأكسسوار. اكتشفي ما هي هذه الحيل:

" The Jet Set" تسريحة السمّاعات للسفر:

يمكنك استخدام سمّاعات الرأس للمساعدة في تسريح شعرك، ولا سيما في سفراتك. ضعي السمّاعات على رأسك عند بدء الرحلة، ومن ثم اقسمي شعرك إلى قسمين، وثبّتي كل قسم بالدبابيس. ثم عند انتهاء الرحلة، يمكنك فض العقدة، وستحصلين على شعر مثالي. وبالتالي فأنت لا تحتاجين إلى المملّس الحديدي أو أي أداة أخرى، لأن سمّاعات الرأس ستكون هي الأداة التي ستموّج شعرك.

تسريحة السمّاعات للعمل:

اذا كنت تريدين استخدام السمّاعات أثناء العمل، ننصحك بترك شعرك منسدلاً الى الوراء من ثم سحب الغرة الى الأمام قبل وضع سمّاعات الرأس. وبذلك تبقى الغرة تزيّن وجهك من الأمام، وتتحول السمّاعة الى أكسسوار يسحب شعرك المنسدل نحو الخلف.

تسريحة السمّاعات للرياضيات:

ننصحك باعتماد تسريحة الضفيرة، أو ربطة ذيل الحصان أو الكعكة وإخفاء أسلاك السمّاعات خلف الربطة. هذه التسريحات هي الأنسب لإبعاد خصلات شعرك عن العرق، كما أنها تساعد على تثبيت السماعات، كي لا تزعجك أو تسقط أثناء الحركات السريعة.

نصيحة غريبة: لا تخافي من أثر العرق على شعرك، فهو لا يؤذيه أبداً، وإنما العكس، فهو يساعد على تفعيل النسيج في الشعر.