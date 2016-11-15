العدّ العكسيّ لموسم الأعياد بدأ مع لوكسيتان

لوكسيتان تستعد لاستقبال ديسمبر برزنامة أعياد تضمّ رسوماً من توقيع كاناكو تحتفي بالفرح الذي يرافق موسم الأعياد كل يوم. ها قد حلّ موسم الأعياد رسمياً ومعه موعد طرح رزنامة أعياد لوكسيتان التي تضفي لمسة خاصة إلى أيامكم مع الهدايا اليومية الجميلة. تصوّر الرزنامة الأجواء المبهجة والحماس المحيط بهذا الشهر من خلال رسوم جميلة من توقيع كاناكو، الرسامة اليابانية من "ماي ليتل باريس." تمكّنت كاناكو بأسلوبها المميز من نقل الأجواء الاحتفالية لمشغل هدايا لوكسيتان إذ روت قصة ملفتة للأنظار تسلّط الضوء على مجموعة الأنشطة والأحاديث الممتعة والهدايا التي لفّت بإتقان وحب، إلى جانب غرفة الأزهار العابقة برائحة البتلات وحجرة التقطير التي تحتضن مزيج العطور الجريئة. تعتبر هذه الرزنامة صندوق كنز حافل بالمفاجآت والمستحضرات المبهجة التي نذكر منها مركّز حليب اللوز، وجل استحمام Thé Vert & Bigarade المعطّر، ومياه الخلود الأساسية، والمقوّي اللطيف من زبدة الشيا. وتجدر الإشارة إلى أنّ مشغل هدايا لوكسيتان يضع بمتناول العملاء 24 مستحضراً سيرسم حتماً البسمة على وجه أيّ شخص.

وللإحتفال بالعيد دعت لوكيستان مجموعة مميّزة ولافتة من أهل الصحافة والإعلام، صباح هذا اليوم إلى لاديريه La duree - beirut، لنتعرف ونحتفل بمجموعة الأعياد لهذه السنة.

تميّزت الأجواء بالرقي والترف، حيث تشاركنا مع الفريق لف الهدايا وتعرفنا على تركيبات المجموعة الجديدة ومما تتألف، وحصلنا على رزنامة العيد .