البرلمان يوافق على جواز إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية لدواعٍ الأمن القومي

وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على نص المادة «68» بمشروع قانون الجمعيات الأهلية.

وتجيز المادة إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية غير الحكومية، لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الاخلال بالنظام العام، أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

كما تنص المادة «68» على أنه “في حال مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأي من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به يكون للوزير المختص بعد موافقة الجهاز إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن يقوم الجهاز بإبلاغ المنظمة بالقرار”.