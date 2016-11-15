أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

البرلمان يوافق على جواز إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية لدواعٍ الأمن القومي

Google+ Print
البرلمان يوافق على جواز إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية لدواعٍ الأمن القومي البرلمان يوافق على جواز إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية لدواعٍ الأمن القومي

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب – أرشيفية

وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على نص المادة «68» بمشروع قانون الجمعيات الأهلية.

وتجيز المادة إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية غير الحكومية، لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الاخلال بالنظام العام، أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

كما تنص المادة «68» على أنه “في حال مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأي من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به يكون للوزير المختص بعد موافقة الجهاز إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن يقوم الجهاز بإبلاغ المنظمة بالقرار”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا