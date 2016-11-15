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«برلماني»: المشروع القومى للطرق يحتاج رؤية غير تقليدية لإشراك القطاع الخاص

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«برلماني»: المشروع القومى للطرق يحتاج رؤية غير تقليدية لإشراك القطاع الخاص «برلماني»: المشروع القومى للطرق يحتاج رؤية غير تقليدية لإشراك القطاع الخاص

النائب خالد بشر، عضو مجلس النواب

ثمن النائب خالد بشر، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن والقيادى بائتلاف دعم ، التوجيه الذى صدر عن الرئيس عبد الفتاح ، اليوم، وطالب فيه بدراسة إمكانية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل العام، قائلًا، إنها خطوة جيدة للتخفيف من الأعباء على كاهل الدولة وللارتقاء بخدمات النقل العام.

وشدد بشر، بشر في بيان له، اليوم، إلى أن الميزانية متوعكة بعجز كبير يصل إلى نحو 320 مليار جنيه، ولابد لها من دفعة منشطة لها، وذلك لن يتأتى إلا بتخفيف الأعباء عن الدولة وخصوصًا في مجالات النقل العام وغيرها.

وطالب بشر، بعمل دراسات متوازنة في هذا الشأن، وذلك لعدم تحميل المواطن البسيط مزيد من الأعباء، مشددًا على ضرورة الاستفادة من قرار تعويم الجنيه، في التخفيف من الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة.

وفي سياق متصل، قال بشر، إن المشروع القومى للطرق والذى تنفذ من خلاله عشرات الطرق السريعة والدولية، يحتاج الى رؤية خاصة جدًا ومبتكرة في مجالات النقل العام، بما يعزز الاستفادة من هذه الطرق، بأقل مصاريف ممكنة، وبما يتيح للقطاع الخاص أيضًا تحقيق مكاسب، لأنه سيجذب شرائح متعددة لمشاريعه في الأتوبيس والنقل العام وغيرها.

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