الكرملين يدرس توسيع عمليات روسيا العسكرية لتشمل حلب

قال دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي للكرملين إن العملية العسكرية التي بدأتها القوات الروسية في سوريا اليوم الثلاثاء تشمل ريفي حمص وإدلب فقط “، وإن الكرملين يدرس حاليا إمكانية توسيع العملية لتشمل حلب.

وأضاف المتحدث الروسي -في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- “وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قدم أول تقرير للرئيس الروسي حول العملية ، حيث تشارك فيها المقاتلات التي ترابط على متن حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” والفرقاطة “الأميرال جريجوروفيتش” المزودة بصواريخ “كاليبر” عالية الدقة”.

وأكد بيسكوف أن وزير الدفاع الروسي لم يذكر في تقريره للرئيس أن العملية تشمل حلب ، وإنما أشار إلى أنها تشمل ريفي حمص وإدلب حاليا.

أ ش أ