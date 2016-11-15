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نائب يتهم زميله بسرقة مشروع قانون وتقديمه باسمه لرئيس المجلس

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نائب يتهم زميله بسرقة مشروع قانون وتقديمه باسمه لرئيس المجلس نائب يتهم زميله بسرقة مشروع قانون وتقديمه باسمه لرئيس المجلس

النائب هشام والي _ أرشيفية

قال النائب هشام والى، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، إنه بعد انتهاء مناقشة مشروع القانون الخاص به بشأن مشروع قانون الحسابات والصناديق الخاصة الذى تقدم به إلى لجنة المقترحات والشكاوى أثناء انعقاد دور الانعقاد الأول، إلا أنه فوجئ بتقديم أحد النواب بذات القانون منقول حرفيًا من المشروع المقدم منه، وتم إحالته للجنة أمس.

وأكد “والى” فى تصريحات صحفية، أن مشروع القانون الذى تقدم به النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، ونائب المصريين الأحرار، بشأن الصناديق الخاصة هو نفسه الذى تقدم به منذ ثلاثة أشهر ونصف، لافتًا إلى أنه طالب عبد العال بسرعة استعجال التحقيق فى الأمر.

.وتابع “والى”، أن مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان تم دمج مشروعى القانونين بشأن إلغاء المادة التى عليها انشأت الصناديق الخاصة، وايضا تشكيل لجنة للفحص، لافتًا إلى أن تقدم بطلب استعجال لسرعة إقرار القانون الذى تقدم به من قبل

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