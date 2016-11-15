الرقابة الإدارية بالأقصر تعاين مخرات السيول للوقوف على مدى جاهزيتها

قام مكتب هيئة الرقابة الإدارية في محافظة الأقصر بجولة تفقدية لعدد من مخرات السيول في مراكز الطود وإسنا وأرمنت للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال أي سيول قد تتعرض لها المحافظة خلال الفترة القادمة.

وشارك في الحملة التي قادها عضو مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر الرائد ياسر يسري ممثلون عن هندسة الري بالأقصر وإسنا وأرمنت وقيادات الوحدات المحلية.

وشملت الجولة تفقد مخرات السيول بمنطقتي الندافين والبروج بقرية العديسات قبلي التابعة لمركز الطود ومخرات نجع أبوسعيد والحميدات بمركز إسنا ومخرات الرزيقات وأرمنت الحيط بمدينة أرمنت.

ورصدت الحملة وجود عدد من مسارات المخرات غير المطهرة وغير المجهزة كما تم رصد وجود مدرستين ومركز شباب بمنطقة الندافين في مسار مخر السيل بالمنطقة كما تم رصد عدد من المنازل المخالفة المبنية في مسار مخر السيل بمنطقتي الحميدات وأرمنت الحيط .

وكلفت اللجنة ممثلي هندسة الري وقيادات الوحدات المحلية بحصر جميع المنازل المخالفة في مسارات المخرات تمهيدا لإزالتها بهدف حماية سكانها من مواجهة أي احتمالات لتعرضها لسيول خلال الفترة القادمة.

أ ش أ