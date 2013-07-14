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“اوكسفام” تحذر من إغلاق المعابر على غزة تحت وطأة الحصار

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“اوكسفام” تحذر من إغلاق المعابر على غزة تحت وطأة الحصار “اوكسفام” تحذر من إغلاق المعابر على غزة تحت وطأة الحصار

حذرت مؤسسة خيرية دولية اليوم من اغلاق المعابر التي تربط قطاع غزة مع مؤكدة ان وقف التجارة البينية عبرها يفاقم الازمة تحت وطأة الحصار الاسرائيلي.

واكدت مؤسسة “اوكسفام” البريطانية والتي تنشط في غزة في بيان اصدرته اليوم ان اعتماد سكان قطاع غزة على المواد القادمة اليهم عبر الانفاق يكشف مدى اهمية ووجوب رفع هذا الحصار، حسب ما ذكرت وكالة أنباء “كونا”.

وابدت “اوكسفام” قلقا ازاء اغلاق الجيش المصري معظم الانفاق التي تربط بين قطاع غزة ومصر.

وأعربت عن خشيتها “من تزايد مستويات الازمة الانسانية المتفاقمة اصلا في القطاع بسبب الحصار الاسرائيلي والتي ازدادت بعد ان اصبحت عمليات نقل البضائع عبر الانفاق محدودة للغاية أخيرا”.

وأشارت الى ان سكان القطاع يعانون نقصا جديا في حاجاتهم للوقود لمواصلة حياتهم وتقديم الخدمات الرئيسة في المستشفيات والمدارس والعيادات الطبية ومياه المجاري ومحطة الطاقة.

وجاء شروع الجيش المصري في هدم بعض الانفاق بعد تردد احاديث في وسائل اعلام مصرية لم يعلن رسميا عنها بشأن دخول مسلحين فلسطينيين من قطاع غزة الى مصر عبر هذه الانفاق.

ونبهت “اوكسفام” الى “ان الحصار الاسرائيلي ترك نحو مليون وسبعمائة الف فلسطيني في القطاع معتمدون على الانفاق لاستيراد الكثير من البضائع الحيوية لحياتهم” مؤكدة ان تجارة الانفاق تسمح بدخول نحو نصف البضائع التي يحتاج اليها هؤلاء.

وحذرت من مواصلة ارتفاع البضائع اذا استمر اغلاق الانفاق في الاسابيع القليلة القادمة.
> ولفتت الى تزايد مستويات الفقر والبطالة هنا والتي وصلت الى نحو 75 في المئة من الاسر في القطاع والتي تفتقر للامن الغذائي وتكافح للحصول على حاجاتها الانسانية.

واعلنت مصر اليوم ان عناصر متخصصة من جيشها تقوم بهدم انفاق تربط بين مدينة رفح في محافظة شمال سيناء وبين قطاع غزة لمنع عمليات تهريب سلع وبضائع مدعومة خاصة الوقود

 

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