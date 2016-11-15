6 أفكار للديكور في استقبال الشتاء

يحلو تجديد "ديكورات" المنزل من فترة إلى أخرى، لغرض كسر الرتابة المسيطرة على المسكن، وغالبًا عند تبدّل مواسم السنة. وفي الشتاء، تدعو مهندسة الديكور ديالا غمراوي قارئات "سيدتي. نت" إلى تطبيق الأفكار الآتية:

1. يُحدث بعض التغييرات الصغيرة فارقاً كبيرا؛ إن تغيير الوسائد الصغيرة على الأرئك والمقاعد كفيل بتجديد طلّة المكان. وللتماشي مع أجواء الشتاء، يُمكن مثلًا اختيار الوسائد الجلد أو الفرو المزدانة بالرسوم وبأحد الألوان الترابية الدافئة للأريكة الرئيسة ذات اللون المحايد، كالبيج الفاتح مثلًا.

من الأفكار الأخرى في هذا المجال: رفد طرف الأريكة أو المقعد الجانبي أو حتى الغطاء فوق السرير بشال.

2. يعزّز السجّاد ذو الوبر الطويل والكثيف، عندما يفترش أرضيّات الغرف والممرّات، لمسةً دافئةً.

3. في مدخل المنزل أو حتى في أحد أركان مجلس الاستقبال الرسمي، تجذب الأصص المطليّة بالأبيض أو الذهب أو الفضّة، أو بما يتماشى وألوان المنزل بشكل عام، والمليئة بالأغصان الجافّة، على أن تزدان هذه الأصص بأطواق الكريستال عند الرغبة في تحقيق طابع فخم.

4. لهواة القراءة، يُنصح بتخصيص ركن بجوار النافذة لهذا الغرض، على أن يُزوّد بمقعد مريح للاستلقاء عليه ورفع القدمين، إضافة إلى طاولة جانبية، ووحدة إضاءة أرضية مرتفعة مزوّدة بلمبتين: الأولى موجهة إلى الأعلى، والثانية متحرّكة للقراءة.

5. من الضروري استخدام الـ"ديمر" للتحكّم بالضوء، وجعل وهج النور في المكان خفيفاً، كما التركيز على توزيع الأضواء الجانبيّة والمتمثّلة في: الـ"أبليك".

6. في الحمّام، وتحديدًا فوق المرحاض، أو في مقابل المغسلة، يحلو وضع لوحة خريفية وسط الجدار الفارغ، مع تسليط الإنارة المباشرة نحوها من الأعلى، وذلك بالاستعانة بـالـ"سبوت لايت" أو بمصباح صغير. وفي قسم مغاسل الضيوف، يُفضّل توزيع مناشف وفوط صغيرة مزيّنة أو مطرّزة بنقوش أوراق الأشجار، ولتكن ألوانها ترابية، بدون إغفال سلّة العطور الجانبية وأطباق المسك والحلاوة الصغيرة.