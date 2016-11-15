كوبر يغادر القاهرة لقضاء إجازته فى الأرجنتين

يغادر الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الأول، القاهرة خلال الساعات المقبلة، متوجهًا إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة لمدة 15 يوما بعد الانتهاء من مباراة غانا، التى شهدت فوز الفراعنة بهدفين دون رد، فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

من المقرر أن يعود كوبر بعدها إلى القاهره للاستعداد والتجهيز لمعسكر المنتخب، استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية بالجابون 2017.

وطالب الأرجنتينى من إيهاب لهيطة المدير الإدارى للمنتخب، بسرعة حسم العروض المقدمة للفراعنة لإقامة معسكر خارجى، استعدادًا لبطولة الأمم من عدمه حتى يتسنى للجهاز الفنى وضع خطة الاستعداد للبطولة.