إبراهيم الجعفري يشيد بدعم فرنسا للعراق في حربها ضد داعش

التقى وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في بغداد اليوم الثلاثاء سفير فرنسا لدي العراق مارك باريتي، الذي نقل للجعفري رسالة من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للتهنئة بالانتصارات الكبيرة التي يحققها العراق ودعم فرنسا له في حربه ضد تنظيم(داعش) الإرهابي.

وأشاد الجعفري بمواقف فرنسا الداعمة للعراق في حربه ضد عصابات داعش ومساندته في المحافل الدولية وتقديم المساعدات له في العديد من المجالات بوصف العراق يخوض الحرب دفاعا عن نفسه وبالإنابة عن العالم وانتصاراته ضد الإرهابيين انتصار لكل شعوب العالم.

وأضاف: أن الشعب العراقي لن ينسى الدول الصديقة التي تقف إلى جانبه وأنه يتطلع للمزيد من المساندة بعد تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوي وإعادة إعمار المدن المحررة وعودة النازحين لمناطقهم.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي دعم بلاده للعراق ، وقال: إن حاملة الطائرات “شارل ديجول” تساند القوات العراقية في حربها ضد داعش، إن اجتماع باريس الخاص بدعم عمليات الموصل الذي عقد مؤخرا أوصي بتحشيد الجهود الدولية لدعم العراق ورفض التدخل التركي في العراق، وأن الدعم الدولي يجب أن يكون بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وأضاف، أن العالم يمر بمرحلة تاريخية تتمثل بحرب العراق للقضاء على داعش وانطلاق عمليات تحرير مدينة الموصل.. وهنأ بالانتصارات التي يحققها العراقيون والتنسيق والتعاون بين الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائر والبيشمركة في القضاء على الإرهاب.

وأعرب عن التطلع لعقد اجتماع اللجنة المشتركة العراقية- الفرنسية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارة العديد من المسؤولين الفرنسيين للعراق في اطار تعزيز العلاقات بين بغداد وباريس.