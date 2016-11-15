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برلماني : الاقتصاد الموازي يوفر 2 مليار جنيه سنويًا ولابد من ضمه للدولة

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برلماني : الاقتصاد الموازي يوفر 2 مليار جنيه سنويًا ولابد من ضمه للدولة برلماني : الاقتصاد الموازي يوفر 2 مليار جنيه سنويًا ولابد من ضمه للدولة

النائب محمد إسماعيل – أرشيفية

استعرض برنامج «أحداث اليوم» الذي تقدمة الإعلامية داليا أيمن، على قناة «الحدث اليوم»، تقريرًا عن المذكرة التي رفعها النائب محمد إسماعيل لرئيس مجلس النواب، يطالبه فيها بإيجاد حلول سريعة لدمج الاقتصاد الموازي إلى الاقصاد الرسمي والذي يشكل أكثر من 70% من حجم الاقتصاد العام، لتحقيق الاستفادة الكاملة للاقتصاد المصري.

وأكد إسماعيل في مذكرته، أنه وبمجرد ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي فسيوفر للدولة مالايقل عن 2 مليار جنيه سنويًا للموازنة العامة، بالإضافة إلى إحكام الرقابة عليه جيدًا.

واقترح إسماعيل، أن يتم مراجعة العيادات والمحال التجارية الموجودة في شقق سكنية ولاتخضع للضرائب، على أن يتم محاسبتها على الأساس الجديد، مع العمل على توفيق أوضاعها في القريب لخدمة الاقتصاد المصري.

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