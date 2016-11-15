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الإسكان : منح الفائزين بالقرعة مهلة لسداد مقدم الحجز حتى 29 ديسمبر المقبل

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الإسكان : منح الفائزين بالقرعة مهلة لسداد مقدم الحجز حتى 29 ديسمبر المقبل الإسكان : منح الفائزين بالقرعة مهلة لسداد مقدم الحجز حتى 29 ديسمبر المقبل

المهندس طارق السباعى

قال  المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن الهيئة قررت منح مهلة للفائزين بالقرعة العلنية السابعة للأراضى ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، والتى كانت مطروحة من إبريل حتى الأول من يونيو الماضى، وذلك لاستكمال سداد باقى مقدم الحجز 25 %، وتقديم الشيكات الآجلة، حتى 29 من ديسمبر المقبل، مع الالتزام بباقى التوقيتات الواردة بكراسة شروط القرعة.

وأضاف السباعى، أن الهيئة قررت أيضًا مد فترة التيسيرات الممنوحة للمواطنين المُخصص لهم وحدات سكنية، ومهنية، وإدارية، ومحال تجارية، تم إنشاؤها بمعرفة الهيئة بكافة أجهزة المدن الجديدة التابعة لها حتى أوخر ديسمبر المقبل، على النحو التالى: فى حالة سداد كامل المتأخرات المستحقة على العميل يتم الإعفاء من كامل غرامات التأخير، وفى حالة سداد 75% من المديونية المستحقة على العميل يتم الإعفاء من 70% من غرامات التأخير، أما فى حالة سداد 50% من المديونية المستحقة على العميل فيتم الإعفاء من 45% من غرامات التأخير، وفى حالة سداد 25% من المديونية المستحقة على العميل يتم الإعفاء من 20% من غرامات التأخير، كما يمكن زيادة نسبة السداد والاستفادة من الزيادة فى نسبة الإعفاء من فوائد التأخير على أن يتم ذلك خلال فترة سريان التيسيرات.

وقال المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة،: “تسرى هذه التيسيرات على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، وفى حالة عدم سداد أى نسبة متأخرات من النسب المذكورة، وانتهاء المهلة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ولا تسرى هذه التيسيرات على كافة الوحدات والمحال الصادر لها قرارات إلغاء التخصيص”.

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