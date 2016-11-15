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ضبط متهم مطلوب ضبطه و إحضارة بمشاجرة بالساحل

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ضبط متهم مطلوب ضبطه و إحضارة بمشاجرة بالساحل ضبط متهم مطلوب ضبطه و إحضارة بمشاجرة بالساحل

كتب: أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل من ضبط صواف ج 29 عاما عاطل لاتهامه بإصابه أحمد ح 31 عاما بحروق متعددة بالوجه و الذراعين و بانتقال و الفحص تمكنت من ضبطه و تبين أنه مطلوب فى قضيه شروع فى قتل بجنايات الساحل و المقضى فيها بالسجن 10 سنوات و مطلوب ضبطه و إحضاره فى قضيه مقاومة سلطات بالساحل و بإعداد الأكمنة اللزمة تمكنت من ضبطه و بحوزته سلاح نارى “فرد خرطوش” و عدد 5 طلقات و بمواجهته اعترف بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع و أقر بإرتكاب الواقعة عن طريق إلقاء مادة كاويه “ماء نار” بسبب سابقة قيامه بالتنبيه على المجنى عليه بعدم استقبال عوض أ بالصالون عمله للحلاقة لوجود خلافات بين المتهم و سالفه إلا أن المجنى عليه لم يعره اهتماما فقام المتهم بإحداث إصابته تأديبا له ،وتم تحرر المحضر اللازم ، لتولى النيابة العامة التحقيق فى الواقعة .

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