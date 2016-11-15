تركيا ترسل قوافل مساعدات للنازحين من الموصل

أرسلت جمعية الهلال الأحمر التركي ووكالة إدارة الكوارث (أفاد) 108 قوافل مساعدات إلى شمال العراق للنازحين من الموصل اليوم الثلاثاء (15 نوفمبر) وتعهدتا بإرسال المزيد مستقبلا.

وبحسب “رويترز”، قال ويسي قايناق نائب رئيس الوزراء التركي “سنستخدم المواد التي أرسلناها الآن لإقامة مأوى للعراقيين قبل الشتاء. بالطبع لن تكون هذه الدفعة الأخيرة لكن بعد هذه (قافلة المساعدات) ستبدأ قافلة مساعدات غذائية أخرى.”

وتحركت قافلة المساعدات من غازي عنتاب التي تبعد 63 كيلومترًا عن الحدود العراقية.

ومنذ أقل من شهر أرسلت جمعية الهلال الأحمر التركي عشرين قافلة تحمل مساعدات غذائية وإنسانية من أنقرة إلى شمال العراق لآلاف من النازحين العراقيين من الموصل.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة نزح أكثر من 54 ألف شخص بسبب القتال من قرى وبلدات حول المدينة إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة.

ولا يشمل هذا الرقم عشرات الألوف من الأشخاص الذين أجبرهم تنظيم الدولة الإسلامية على مرافقة متشددي الدولة الإسلامية لتغطية انسحابهم.

ووفقًا للتقديرات قد يكون 700 ألف شخص في حاجة لمأوى ومساعدات غذائية وطبية ومياه.