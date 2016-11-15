مقابل 70 ألف جنيه.. الحضري ضيفًا على برنامج «90 دقيقة»

يحل الكابتن عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم، الليلة، ضيفًا على برنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على قناة المحور الفضائية.

وتدور الحلقة حول حلم المصريين في الصعود لكأس العالم بروسيا، ويتحدث الحضري عن الطريق إلى روسيا، وكيف صمد وتألق أمام النجوم السوداء، وكيف قاد نجوم مصر إلى فوز كبير وللثأر من منتخب غانا العنيد، وهل يحلم بالعودة إلى القلعة الحمراء.

وحصل السد العالي على 70 ألف جنيه، في الحلقة والتي تعد أول ظهور إعلامي له بعد الفوز على غانا، كما أرسل برنامج 90 دقيقة كاميرات، إلى مسقط رأس حارس الفراعنة بكفر البطيخ لتصوير تفرير عنه.

يذكر أن أخر ظهور للحضري كان عقب مبارة أوغندا في قناة ام بي سي مصر مع الإعلامي شريف عامر وحصل على نفس المبلغ أيضا.