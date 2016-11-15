فرنسا: شرعنة بناء بعض المستوطنات في الضفة الغربية يشكل تهديدًا لحل الدولتين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال إن الموافقة على مشروع قانون إسرائيلي الذي يتيح للمستوطنين في الضفة الغربية البقاء في المنازل التي بنوها على أراض يملكها عرب يهدد حل الدولتين .

وبحسب بيان للخارجية الفرنسية فقد أكد نادال أن موافقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية المشكلة لبحث هذا الأمر يثير قلقًا كبيرًا.

و بحسب رويترز أضاف نادال أن “المستوطنات بكل أشكالها غير شرعية بالنسبة إلى القانون الدولي وندعو إسرائيل إلى احترام التزاماتها الدولية.”

وتحدت اللجنة الوزارية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصوتت يوم الأحد بالموافقة على مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان يوم الأربعاء وما زال أمامه فترة قبل أن يصبح قانونا.

وقال المحامي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبيت إن مشروع القانون تشوبه عيوب قانونية في شكله الحالي مشيرا إلى أنه يتعارض مع التشريع الخاص بحقوق الملكية ولا يتفق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.