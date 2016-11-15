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بالفيديو.. «الصحة»: لا زيادة في أسعار ألبان الأطفال المدعمة.. وتسعيرتها جبرية

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بالفيديو.. «الصحة»: لا زيادة في أسعار ألبان الأطفال المدعمة.. وتسعيرتها جبرية بالفيديو.. «الصحة»: لا زيادة في أسعار ألبان الأطفال المدعمة.. وتسعيرتها جبرية

ألبان الأطفال _ أرشيفية

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء أنه لا صحة لما يتردد بشأن زيادة الألبان المدعمة من قبل الدولة، والمسعرة جبريًا للأطفال الأقل من عمر6 أشهر وتباع بسعر5 جنيهات للعبوة الواحدة، وما فوق الـ6 أشهر 26 جنيهًا.

وقال “مجاهد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح العاصمة”، المذاع عبر فضائية “العاصمة”، إن الألبان المدعمة متوفرة في وحدات الرعاية الصحية الأساسية، بواقع 1008 منافذ موزعة على أنحاء الجمهورية، مشددا على أنه لا يمكن لأي منفذ زيادة سعر الألبان المدعمة إلا من قبل الدولة بشكل رسمي، ومن يخالف التسعيرة الجبرية يتعارض للمحاسبة القانونية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه نظرًا لارتفاع ، ولجشع بعض الشركات العالمية والمستوردة لألبان الأطفال، واستغلالًا للأزمة لتحقيق مكاسب طائلة، مطالبا المواطنين بعدم شراء تلك الألبان من الصيدليات والتوجه لمنافذ الوزارة والتوجه بشكاوى بالاتصال بالرقم الساخن للوزارة 25354150 للشكاوى عن ارتفاع أسعار الأدوية.

وأشار إلى أن أزمة نقص الأدوية “مفتعلة”، مشيرا إلى وجود رصيد كاف من أدوية سرطان الأطفال، ورصيد أدوية الأنسولين كافٍ.

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