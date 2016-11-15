بريطانيا: طرح مسألة حلف الأطلسي في أقرب لقاء بين «ماي» وترامب

قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الثلاثاء إنها ستطرح موضوع حلف شمال الأطلسي مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في أي لقاء قريب.

وانتقد ترامب شركاء الولايات المتحدة في الحلف خلال مؤتمر صحفي لعدم الإنفاق بما فيه الكفاية على الدفاع مشيرا إلى أن بلاده تدفع حصة غير متناسبة وكبيرة جدا مقارنة مع ما يدفعه باقي الحلفاء.

وبحسب رويترز قالت المتحدثة للصحفيين إن بريطانيا تأمل في بناء صلات مع ترامب “وخصوصا بعض المجالات التي نود العمل عليها مع تلك الإدارة .. وستكون النهج حيال حلف شمال الأطلسي وأهمية حلف شمال الأطلسي.”

كما أشارت إلى أن بريطانيا ستطرح موضوع العلاقات مع روسيا “في سياق الصراع السوري” و”أهمية الدفاع عن التجارة الحرة.”

أ ش أ